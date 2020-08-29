سقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء في بغداد

2020/08/29 | 23:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر عراقية عن سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد.

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