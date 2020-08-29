كربلاء تتوشح بالسواد.. أهم أحداث هذا اليوم في خبر واحد

2020/08/29 | 23:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توشحت كربلاء المقدسة، في الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام بالسواد في ذكرى استشهاد سيد شباب أهم الجنة الامام الحسين بن علي {عليه السلام}.





أدناه أهم الاحداث لهذا اليوم:

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كربلاء في ليلة العاشر من عاشوراء (التفاصيل)

صور حية لبدء مراسيم إحياء ليلة العاشر من محرم في كربلاء المقدسة (التفاصيل)

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حضور ملتزم بالوقاية الصحية في مرقد شهيد المحراب (التفاصيل)

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بدء توافد الزائرين إلى مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ليلة عاشوراء (التفاصيل)

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المجلس العاشورائي لليلة العاشرة من محرم بمكتب السيد عمار الحكيم (التفاصيل)

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محمد المرسومي

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