سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل ضابط كبير في الخضراء

2020/08/29 | 23:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..ذكرت مصادر إعلامية أن صاروخ الكاتيوشا الذي استهدف المنطقة الخضراء سقط على منزل الفريق اول الركن طالب شغاتي الكناني رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب السابق.وأشار المصدر الى ان المنزل فارغ كون شغاتي متواجد خارج العراق منذ اشهر.وكانت خلية الإعلام الأمني قد ذكرت في بيان مقتضب ان صاروخ نوع كاتيوشا سقط على أحدى المنازل […]

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