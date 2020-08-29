2020/08/29 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توقيف ثلاثة مصريين متهمين في قضية اغتصاب جماعي لشابة بأحد الفنادق في القاهرة في لبنان، بحسب ما أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يوقف ثلاثة مصريين متهمين في قضية اغتصاب "فتاة الفيرمونت") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يوقف ثلاثة مصريين متهمين في قضية اغتصاب "فتاة الفيرمونت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).