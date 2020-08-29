أرسنال ينعى تشادويك بوزمان: تراثك سيظل حيا

2020/08/29 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..نعى نادي آرسنال الإنكليزي، الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، والذي توفي أمس الجمعة، عبر حسابات النادي اللندني الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.ولقى الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، حتفه مساء أمس عن عمر ناهز 43 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.واشتهر الفنان الأمريكي الراحل، بتجسيده شخصية البطل الخارق “بلاك بانثر” في سلسلة أفلام مارفل، […]

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