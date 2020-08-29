الدفاع التركية تعلن مقتل اثنين من جنودها على الحدود مع إيران

2020/08/29 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل اثنين من جنودها في اشتباك مع المسلحين على الحدود مع إيران.



وأوضحت الوزارة في بيان، (29 آب 2020)، أن "العسكريين قتلا خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية انفصالية في تركيا، في منطقة دوجوبايزيت بمحافظة آغري".

وأضافت أن "الاشتباك حدث بعد أن حاول مسلحو حزب العمال الكردستاني التسلل إلى تركيا من أراضي إيران المجاورة".

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