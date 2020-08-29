الجامعة العربية: انطلاق الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الكويت غدا الاحد

2020/08/29 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت جامعة الدول العربية :" ان الاجتماعات التحضيرية للدورة (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري الخميس المقبل برئاسة الكويت ، ستبدأ غدا الاحد باجتماع للجنة الاجتماعية عبر تقنية الـ(فيديو كونفرانس).وقالت الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء ابو غزالة في بيان ان:" اللجنة الاجتماعية ستبحث اعداد الملف الاجتماعي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن خمسة بنود رئيسة ".واضافت ابو غزالة :" ان من بين هذه البنود طلب لبنان تقديم الدعم له اقتصاديا واجتماعيا لتمكينه من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، وبند آخر حول التعامل مع تبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتداعياته الصحية والاجتماعية والتنموية ".واشارت الى :" ان مشروع الاعمال يتضمن كذلك دعم جهود فلسطين في مواجهة الاثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة (كورونا) على الفئات الفقيرة والمهمشة وكذلك اعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الجوانب الاجتماعية) ".من جانبه ذكر الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال علي :" ان اللجنة الاقتصادية ستجتمع الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة الكويت افتراضيا (عن بعد) لاعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ".واوضح علي في بيان مماثل :" ان مشروع اعمال اللجنة الاقتصادية يتضمن سبعة بنود رئيسة من بينها طلب لبنان ,لافتا الى :" ان الامانة العامة للجامعة العربية ستطرح على الاجتماع خطة عمل اعدتها مؤسسات العمل العربي المعنية للاسهام في اعادة اعمار بيروت ".واشار الى :" ان مشروع جدول الاعمال يتضمن بندا حول التعامل مع تبعات جائحة (كوفيد-19) من حيث الجوانب الاقتصادية وجهود الامانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الشركاء في مواجهة تداعياتها الاقتصادية ".ولفت الى بحث مبادرة تحقيق الامن الغذائي العربي في ظل التحديات التي تفاقمت جراء جائحة (كورونا) استنادا الى البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي المجاز الى جانب بحث بند حول (دعم الاقتصاد الفلسطيني) وكذلك اعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الدورة (31) من حيث الجوانب الاقتصادية".ومن المقرر ان يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الاربعاء المقبل لمراجعة مشروع جدول الاعمال ومشاريع التوصيات التي سترفعها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لرفعها الى المجلس على المستوى الوزاري في اليوم التالي برئاسة وزير مالية الكويت براك الشيتان./انتهى2

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