2020/08/29 | 23:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاف المسلمين يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء رغم خطر كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/29 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف المسلمين يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء رغم خطر كورونا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلاف المسلمين يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء رغم خطر كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).