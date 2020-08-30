النقل تعزز اسطولها البري برتل من الشاحنات لتفويج الزائرين من كربلاء

2020/08/30 | 00:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للنقل البري ،مساء السبت، ان رتل من الجهد الاحتياطي اتجهه ،صوب قنطرة السلام استعدادآ لاعادة الزائرين الى ديارهم.





وقال مدير عام الشركة مرتضى الشحماني في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" بتوجيه من غرفة عمليات النقل في كربلاء المقدسة ومن اجل استيعاب الزخم المليوني ليوم غد توجه رتل من شاحنات الشركة صوب محور قنطرة السلام ليكون على موعد مع الزائرين في اعادتهم الى ديارهم سالمين بعد اكمالهم مراسيم زيارة سيد الشهداء (ع) ".

واكد" استعداد الشركة لتنفيذ الواجبات الموكلة بها وفك الاختناقات اينما وجدت".

يذكر ان النقل البري قد زجت ب (150) عجلة وعلى استعداد لزيادة الاعداد إن اقتضت الحاجه لذلك.

وفاء الفتلاوي

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