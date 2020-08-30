حل لغز 46 عضة عمرها 13 مليون سنة

2020/08/30 | 00:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قبل نحو 16 عاماً، عثر فرنسوا بوجوس، عالم الحفريات الأرجنتيني، على عظام لحيوان الكسلان على ضفاف نهر نابو (شمال شرقي بيرو) تعود إلى 13 مليون سنة مضت، وكانت تظهر عليها علامات لـ46 عضة.لم يتضح على الفور ما الذي ترك هذه العلامات على عظام الكسلان، ولكن في السنوات التي تلت اكتشاف بوجوس توصل الباحثون إلى أن البحيرات والمستنقعات في الفترة التي عاش فيها هذا الحيوان كانت وفيرة بالتماسيح، حيث كان يعيش ما يصل إلى 7 أنواع معاً في ذلك الوقت.هذا الاكتشاف أوحى إلى بوجوس بفكرة أن يكون أحد التماسيح هو الذي تسبب في إحداث هذه العلامات، فقاده ذلك إلى التعاون العام الماضي مع «رودولفو سالاس جيسموندي»، الباحث في مختبر العلوم البيولوجية بجامعة «كاييتانو هيريديا» في ليما ببيرو، بحثاً عن الجاني الذي تم الكشف عنه في دراسة نشرت بالعدد الأخير من دورية «بيولوجي ليترز».وفي رحلتهم للبحث عن الجاني، استبعد الاثنان الحيوانات المفترسة الأخرى التي عاشت في مستنقعات ما قبل التاريخ في بيرو، بما في ذلك الطيور العملاقة التي لا تطير (التي ليس لها أسنان) والجرابيات (التي لم تتطابق أسنانها مع علامات العض على عظم الكسلان)، وكانت كل الأدلة تدين التمساح (بوروصوروس)، وهو عملاق يمكن أن يصل طوله إلى 33 قدماً (10 أمتار)، وتقدر قوه عضته بـ7 أطنان (6.3 طن متري)، أي أكثر من 4 أضعاف أقوى عضة تم قياسها على الإطلاق في الحيوانات الحية والمنقرضة.ويقول سالاس جيسموندي، في تقرير نشره أول من أمس موقع «لايف ساينس»: «كانت أسنان وتشريح بوروصوروس يتطابقان تماماً مع علامات العض».ويضيف: «على الأرجح، فإن الهجوم حدث في ومضة، وكانت معظم شواهد العض على عظم الكسلان عبارة عن حفر وعلامات ضحلة، لكن العلامات الأكبر التي اخترقت عظم الساق تشير إلى أن فم (بوروصوروس) أغلق على ساق الكسلان، مما تسبب في أضرار جسيمة».وتعد هذه الجريمة الثانية المسجلة بحق بوروصوروس، وكانت الجريمة الأولى مسجلة على صدفة من السلحفاة المائية (بودوكناميس)، وهي معروضة في متحف التاريخ الطبيعي في ليما، حيث تحملت تلك السلحفاة علامة عضة بطول 25 بوصة (60 سم) على قوقعتها.ويقول سالاس جيسموندي إنها «نجت من الهجوم، لكنها فقدت جزءاً كبيراً من الدرع (القشرة العلوية)، وبُتر الطرف الخلفي الأيسر، ونحن نعلم أن السلحفاة نجت لأن الدرع يظهر تجدداً للعظام».محمد المرسومي

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