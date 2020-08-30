يوفنتوس يخطط لضم ميسي بجانب رونالدو

2020/08/30 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، صراع الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني الذي أبلغ إدارة ناديه بقرار رحيله عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره “فوتبول إيطاليا” إن يوفنتوس قد تواصل مع ممثلي ميسي، من أجل الحصول على خدماته، لينضم بذلك إلى صراع ضمه رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

وتابع أن اللاعب قد دخل مع برشلونة في مشكلة قضائية، في ظل اقتناع الطرفين بصحة موقفه من بند فسخ التعاقد تلقائيًا، حيث يعتمد الفريق الإسباني على مدة انتهاء البند في حزيران الماضي، بينما يؤكد ميسي صحة موقفه بسبب عدم انتهاء الموسم واستمراره حتي اب.

كما أشار إلى أن إدارة برشلونة قد انفصلت عن شركة المحاماة التي كان تتولي أمورها القانونية، على خلفية اقتناعها إن الشركة قد تعاونت مع ميسي من أجل منحه طريق الخلاص من برشلونة بشكل قانوني.

وأكد أنه في حال رحيل ميسي في صفقة انتقال حر، فإن يوفنتوس سيكون أول المهتمين بضم هذه الضربة المذهلة، ليجمع الأرجنيتيني البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولي، ولكن وقتها ستكون المشكلة في من سيحصل على الراتب الأعلى داخل الفريق.

وشدد أن نادي مانشستر سيتي مازال الأوفر حظا، في حسم هذه الصفقة، بفضل تواجد بيب جوارديولا ، وانتهاء الخلاف بين النادي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا.

أما إنتر ميلان فيأتي في مركز متأخرا داخل صراع التعاقد مع ميسي، بسبب عدم رغبة أنطوينو كونتي في سيطرة الأرجنتيني على فريقه، بينما باريس سان جيرمان الفرنس، لديه الرغبة في لم الشمل بينه وبين نيمار من جديد من أجل تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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