قبل الإطلاق بثلاث ثوان.. إيقاف صاروخ أميركي يحمل قمر مراقبة صناعي

2020/08/30 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت شركة "ULA" للصناعات الفضائية إطلاق أقوى صواريخها، السبت، قبل ثلاث ثوانٍ من إقلاعه من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية.

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