الدفاع توفد خمسة ضباط إلى قطر لحضور دورة القيادة والأركان

2020/08/30 | 00:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوفدت وزارة الدفاع، خمسة ضباط إلى دولة قطر، للمشاركة في دورة القيادة والأركان القطرية.



وذكر كتاب صدر عن وزارة الدفاع، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2020)، أنه "نرافق طياً صورة كتاب أمانة السر العام 31298 في 16 آب 2020 المتضمن إيفاد الضباط المدرجة أسماؤهم أدناه إلى دولة قطر، للاشتراك بدورة القيادة والأركان، القطرية الرقم (7)، للفترة من 30 آب 2020 ولغاية 24 حزيران 2021".

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