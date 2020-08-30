الهلال رسميا بطلًا للدوري السعودي للمرة السادسة عشرة

2020/08/30 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حسم نادي الهلال بطولة الدوري السعودي رسميا، عقب فوزه برباعية مقابل هدف على حساب الحزم، في مباراتهما التي جرت الليلة الماضية ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.سجل رباعية فريق الهلال، سالم الدوسري ( هدف) وبافيتمبي جوميز ( هاتريك) بالدقائق 8 و40 و53 و56، فيما سجل هدف الحزم الوحيد عبدالرحمن اليامي بالدقيقة الثالثة".وضمن الهلال الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم للمرة السادسة عشرة في تاريخه، قبل جولتين من نهاية المسابقة ، بعدما رفع رصيده الى 66 نقطة بالصدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر الذي فاز على الفيحاء بهدفين لهدف بالتوقيت ذاته، فيما توقف رصيد الحزم عند 27 نقطة بالمركز قبل الأخير"./انتهى2

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