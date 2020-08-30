ميسي يقرر عدم حضور الفحص الطبي الاحد ..والتدريبات الاثنين

2020/08/30 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اتخذ ليونيل ميسي قرارا بعدم حضور الفحوصات الطبية التي ينظمها النادي الكتالوني قبل الاستعداد للموسم الجديد، وأعلن عدم مشاركته في أول تدريبات الفريق، يوم الاثنين أيضًا، حيث لا يمكن للاعبين بدء التدريبات إلا إذا اجتازوا الاختبارات المذكورة سابقًا.وذكرت إذاعة /كادينا سير/ الكتالونية، أنه حال حدوث ذلك فعلا وعدم التزام ميسي بالفحص الطبي للتأكد من خلوه من فيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن تدريب الاثنين سيتعرض لعقوبات كبيرة نظرا لعدم انضباطه.واضافت :" ان ميسي لن يخضع لفحص كورونا، الأحد، أو حضور مران برشلونة الأول تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، غدا الاثنين،عقب إعلانه رغبته في ترك النادي.وإذا لم يظهر الأرجنتيني الاحد ى ، كما سبق أن أبلغ النادي ، أو الاثنين في تدريب برشلونة، فيمكن للنادي، مستفيدًا من لوائح الانضباط، أن يتخذ العقوبة التالية: " تعليق راتب يومين إلى عشرة أيام“، وهو أمر يمكن أن يستمر أكثر إذا تواصل الغياب ويمكن أن تصل الغرامة إلى 25% من الراتب إذا استمر ميسي وبرشلونة دون التوصل لاتفاق وواصل قائد الأرجنتين غيابه عن التدريب.وأبلغ ميسي النادي، يوم الثلاثاء، برغبته في الرحيل ليدخل برشلونة في دوامة أخرى من المشاكل بعد أقل من أسبوعين من هزيمته المذلة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المحامين الذين يمثلون ميسي قالوا إنه ليس بحاجة لحضور التدريبات اذا عبر عن رغبته بالفعل في ترك النادي.وأشار محامو ميسي في وقت سابق هذا الأسبوع إلى شرط في عقد وقع عليه النجم الأرجنتيني في 2017 يسمح له بترك النادي مجانا، لكن إذا طلب ذلك قبل العاشر من حزيران.وشددوا على أن هذا البند يطبق عادة في نهاية الموسم ،ولكن الموسم تأجل وامتد إلى آب الجاري بسبب جائحة كورونا.ووفقا لبنود هذا العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2020-2021 يمكن لميسي الرحيل إذ دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو (833 مليون دولار).وزادت التكهنات بشأن وجهة ميسي المقبلة مع وجود مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان في مقدمة الراغبين في التعاقد معه./انتهى3

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