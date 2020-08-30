برفقة 'الراحلين' من زملائهم.. متظاهرو 'تشرين' يجوبون كربلاء في ذكرى عاشوراء (صور)

2020/08/30 | 00:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

احيت مجاميع كبيرة من متظاهري تشرين مساء السبت، مراسم إحياء ليلة عاشوراء ذكرى مقتل الامام الحسين، والتي توافق يوم غد في مدينة كربلاء، رافعين صور ضحايا الاحتجاجات والناشطين المدنيين، مستغلين الأجواء الدينية للتأكيد على مطالب الإصلاح وضرورة محاربة الفساد ورفض الظلم، والمطالبة بتقديم المتورطين إلى القضاء، والكشف عن مكان المختطفين والجهات التي تقف خلف اغتيال الناشطين.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي، (29 اب 2020)، صورا تظهر العشرات من متظاهري "تشرين" وهم يرفعون صور رفاقهم من ضحايا الاحتجاجات وغيرهم من الناشطين والصحفيين الذين سقطوا بأساليب مختلفة بينهم من قتل برصاص القوات الامنية، واخرين تم تصفيتهم من قبل مجاميع مسلحة مجهولة، حيث جابوا بصور رفاقهم شوارع كربلاء احياء بذكرى مقتل الامام الحسين.

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