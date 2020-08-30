مصدر: صاروخ الكايتوشا استهدف منزل مسؤول امني كبير في الخضراء

2020/08/30 | 00:33 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف مصدر امني، تفاصيل جديدة عن استهداف المنطقة الخضراء ببغداد، مساء السبت، بصاروخ كاتيوشا.





وذكر المصدر {للفرات نيوز} ان" ساروخ الكاتيوشا استهدف منزل مسؤول أمني كبير في منطقة الخضراء مساء اليوم من دون خسائر بشرية".

واعلنت خلية الاعلام الاعلامي، مساء السبت، سقوط صاروخ كاتيوشا على احد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، وانطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة.

وفاء الفتلاوي

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