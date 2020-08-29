السلم والفساد والحياة.. أرقام تكشف التغيرات التي شهدها العراق منذ عام 2003

2020/08/30 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر تشريع القوانين، كانت نسبة التأييد الأكبر في 2014 (81% لدى الأكراد، 82% لدى السنة، 85% لدى الشيعة)، لكن انخفض التأييد حتى وصل إلى أقل نسبة في عام 2018 (37% لدى الأكراد، 18% لدى السنة، 23% لدى الشيعة).

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