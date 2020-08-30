2020/08/30 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعمل شركة "آبل" الأمريكية على جهاز لوحي جديد بتكلفة قليلة للمبتدئين يتميز بإطارات رفيعة.من المقرر أن يستخدم الجهاز الجديد تقنية Face ID نظام للتعرف إلى الوجوه، بدلًا من Touch ID وهي ميزة التعرف على بصمات الأصابع الإلكترونية مع إمكانية وجود Magic Keyboard التي استخدمت سابقًا في جهاز iPad Pro.ويمتلك الجهاز شاشة مقاس 10.8 بوصة، وسيتم تدعيم الجهاز بكاميرا خلفية واحدة بدلًا من كاميرتين لخفض التكاليف، كما سيأتي بمنفذ USB-C أيضًا، وليس من الواضح ما إذا كان سيستخدم مكبرات الصوت المزدوجة.ولم يتم الإشارة إلى نوع المعالج الذي سيأتي في الجهاز الجديد، إلا أنه من المحتمل أن يتضمن معالجًا أحدث من جهاز A10 الحالي.وتردد أن شركة "آبل" ستكشف عن الجهاز في منتصف أيلول، وقد تقدم جهاز "آيباد" الجديد إلى جانب سلسلة iPhone 12، إلا أن ذلك الأمر ليس مؤكدًا، نظرًا لأن جائحة انتشار فيروس "كورونا" تسببت في عرقلة الإنتاج وتسببت في فوضى في سوق الهواتف المحمولة.محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف إلى مواصفات جهاز iPad الأقل تكلفة من "آبل") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف إلى مواصفات جهاز iPad الأقل تكلفة من "آبل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).