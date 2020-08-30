ليبيا.. حكومة الوفاق تعين وزير دفاع جديد ورئيس أركان للجيش

2020/08/30 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتحدر حداد من مصراتة التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس وتعتبر مقرا للجماعات المسلحة النافذة التي حاربت إلى جانب حكومة الوحدة ضد قوات المشير خليفة حفتر الذي شن هجوما للاستيلاء على طرابلس.

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