25 مليون اصابة بالعالم .. وغضب في أوروبا ضد اجراءات الوقاية من كورونا

2020/08/30 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين,-(أ ف ب) – نزل آلاف من معارضي وضع الكمامات والقيود المتخذة لاحتواء تفشي كوفيد -19، إلى الشوارع في عدة مدن أوروبية، وكان أكبر تجمع في برلين الذي انتهى بتوقيف 300 شخص بعد صدامات عنيفة بين متظاهرين من اليمين المتطرف وقوات حفظ الأمن.وبحسب وزير داخلية المدينة أندرياس جيزل، تمّ توقيف نحو مئتين من المتظاهرين […]

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