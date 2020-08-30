2020/08/30 | 01:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يشرف قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني على عمل القوات الأمنية ليلة العاشر من محرم الحرام.واكد زويني على "انسيابية حركة العجلات والاستعداد التام لتأمين ركضة طويريج الخالدة التي ستنطلق يوم غد الأحد وهو يوم العاشر من محرم الحرام من منطقة قنطرة السلام وصولاً الى مرقدي الامام الحسين وأخيه سيدنا ابا الفضل العباس عليهما السلام".محمد المرسومي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. قائد شرطة كربلاء يؤكد الاستعداد التام لتأمين ركضة طويريج) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. قائد شرطة كربلاء يؤكد الاستعداد التام لتأمين ركضة طويريج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).