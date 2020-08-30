عدسة الفرات نيوز تنقلكم الى اجواء كربلاء المقدسة في هذه اللحظات

2020/08/30 | 01:34 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تنقل عدسة {الفرات نيوز} الاجواء في كربلاء المقدسة في ليلة العاشر من محرم الحرام.





بعدسة المصور: رضا الرسام

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