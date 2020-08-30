لبنان :اعتقال ثلاثة مصريين متهمين في قضية اغتصاب جماعي

2020/08/30 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت -(أ ف ب) – تم توقيف ثلاثة مصريين متهمين في قضية اغتصاب جماعي لشابة بأحد الفنادق في القاهرة في لبنان، بحسب ما أعلنت قوى الامن الداخلي اللبنانية الأحد.وكشفت هذه القضية، التي جرت وقائعها في العام 2014، الشهر الماضي في مصر وأثارت موجة غضب في البلاد.وقالت قوى الامن الداخلي في بيان إنها تلقت […]

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