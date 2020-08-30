مصر تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا

2020/08/30 | 02:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

سجلت وزارة الصحة المصرية ، 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 14 حالة وفاة .

وأعلن المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجل في البلاد حتى السبت بلغ 98497 حالة، بينها 71302 حالة شفاء و5376 حالة وفاة.

المصدر: RT

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