خلية في منظومة الشيزوفرانيا - عادل صوما

2020/08/30 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما أعلن طارق رمضان في 25 أغسطس/آب عن مشروعه الجديد، افتتاح مركز أبحاث تعليمي (أطلق عليه shifa center مركز الشفاء) متخصص في تدريس قضايا المرأة والأخلاق والقيم الإنسانية والدين، علاوة على محاضرات في مجالات أخرى متعددة مثل الاقتصاد والصوفية ( رغم أنها بدعة كما يقول الراسخون في العلم) وعلوم البيئة ومكافحة العنصرية والاستعمار (الغربي فقط وليس العربي أو التركي أو الياباني أو حتى الصيني) وغيرها.أثار ا ......





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