عن -محمود عزت- القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين..أحكى - رياض حسن محرم

2020/08/30 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم ولد "محمود عزت" لأب ميسور الحال يعمل مقاولا، وحين بلغ الرابعة ذهب للإقامة مع جده لأمه بحى السكاكينى، وعاش طفولة مختلطة ما بين جده الذى كان يتلو القرآن بصوت رخيم، وبين اللعب مع أقرانه فى المعبد اليهودى القريب، وما بين جيران من المسيحيين واليهود يتزاورون ويتهادون فى سلام ودعة وتسامح، وفى شارع محمد رفعت بالعباسية كان اول تماس له مع شعبة الإخوان المسلمين التى دخلها وانتمى الى فريق الأشبال بها، وعقب حظ ......





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