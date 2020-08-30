بومبيو يهنئ الرئيس الأوكراني بعيد استقلال بلاده.. ويحذره من روسيا والصين

2020/08/30 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، الأربعاء، قدم الوزير خلاله التهاني للشعب الأوكراني بمناسبة عيد استقلال بلادهم.

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