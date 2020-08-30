المكسيك.. 5974 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/30 | 04:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك ، تسجيل 5974 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 673 وفاة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يصل مجمل عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 591712 حالة والوفاة إلى 63819.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

المصدر: RT

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