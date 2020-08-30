في زيارة إلى الولايات المتضررة.. ترامب يشيد بتعامل السلطات مع إعصار لورا

2020/08/30 | 04:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، بزيارة إلى ولايتي لويزيانا وتكساس اللتين ضربهما هذا الأسبوع الإعصار لورا المصحوب برياح شديدة للغاية والذي تسبب بوفيات وأضرار، غير أن الخسائر تُعتبر أقل بكثير مقارنة بما خلفه إعصار كاترينا قبل 15 عاما.

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