عبادة التاريخ - عباس علي العلي

2020/08/30 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لا شك أن التأريخ ملتصق بالإنسان يجري معه ويرافقه في رحلة الوجود، لا يمكنه أن ينسى يوما أن وجوده تاريخ كما هو مستقبل وهو الحاضر، فالتاريخ هو لغة الزمن التي يحكيها الإنسان لأنه الكائن الوحيد الذي يعيشه ويتعامل معه وكأنه رفيق دربه، من هنا كان علاقة التأريخ بالإنسان علاقة ناتج ومنتج بالطول وبالعرض لا يسعه أن يتخلى عنه أو يحاول أن يضع الفواصل بينه وبين ما كان صنع يده، لهذا فالإنسان يقولب أفكاره وحتى وج ......





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