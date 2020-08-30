رقم قياسي في أعداد الحالات.. الأرجنتين تتجاوز عتبة الـ400 ألف إصابة بكورونا

2020/08/30 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت الأرجنتين السبت عتبة الـ400 ألف إصابة بكوفيد-19، بعد تسجيلها رقمًا قياسيًا بلغ 9,230 إصابة جديدة خلال 24 ساعة و82 وفاة جرّاء الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.

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