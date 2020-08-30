بالصور.. العراق يحيي ليلة التاسع من عاشوراء في كربلاء المقدسة

2020/08/30 | 06:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل العراقيون إحياء ليالي عاشوراء من داخل الحرم الحسيني المقدس في ليلة استشهاد عبدالله الرضيع (ع) الموافق ليلة التاسع من محرم....

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