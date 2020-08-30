الشرطة الألمانية تعتقل 300 شخص اعتصموا

2020/08/30 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة القبض على 300 شخص بعد امتناع المتظاهرين عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات

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