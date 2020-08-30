2020/08/30 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدول الأوروبية على السماح بدخول مئات المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط بواسطة قوارب إنسانية، بما في ذلك سفينة ممولة من فنان الشوارع البريطاني، بانكسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "ينبغي إنقاذ هذه الأرواح".. مهاجرو "قوارب الموت" بين خطرين وسفن إنقاذهم تطلب النجدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "ينبغي إنقاذ هذه الأرواح".. مهاجرو "قوارب الموت" بين خطرين وسفن إنقاذهم تطلب النجدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).