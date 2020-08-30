برهم صالح: الحسين (ع) رمز للتحرر والتصالح مع الذات

2020/08/30 | 07:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الإمام الحسين عليه السلام هو رمز للتحرر والتعايش السلمي والتصالح مع الذات، وهو جامع للجميع، ولا يقف عند مذهب أو طائفة...

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