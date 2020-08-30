خبراء يحذرون من 4 كمامات تزيد مخاطر كورونا

2020/08/30 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / باتت (الكمامة) أمرا أساسيا في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد، كإجراء احترازي في ومختلف دول العالم.ونشر موقع (مصراوي) المصري مقال تابعته المستقلة في الكمامات الآمنة والخطيرة من بين 14 نوعا، وفقا لما اكتشفه العلماء، نقلا عن صحيفة “ذا صن” البريطانية.أجرى العلماء اختبارات على 14 نوعًا مختلفًا من “الكمامات”، واكتشفوا أن بعضها […]

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