2020/08/30 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الجموع المعزية في ركضة طويريج اليوم الاحد وسط اجراءات امنية وصحية مشددة بسبب تفشي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الاستعدادات في مرقد الامام الحسين (ع) لاستقبال عزاء ركضة طويريج) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الاستعدادات في مرقد الامام الحسين (ع) لاستقبال عزاء ركضة طويريج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).