شاهد.. الليلة العظيمة لذكرى عاشوراء كربلاء

2020/08/30 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هكذا بدت مدينة كربلاء المقدسة في ليلة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، مئات المواكب العزائية جاءت من مختلف المحافظات الع...

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