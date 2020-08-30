تدوين تاريخ السودان المفقود - الطيب عبد السلام

2020/08/30 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطيب_عبد_السلام هنالك نرجسية وطنية في أذهان المثقفين و السياسيين السودانيين و إنتفاخ عاطفي بمسمى " السودان" و هم يدارون بهذا الإنتفاخ الوطني إنتفاخاتهم الذاتيه المستمده من القبيلة او الوظيفة او تضاعف الشعور بالذات.في حين أن الواقع أن السودان هو كيان سياسي " بلا تاريخ" بالمعنى الممتلئ لمعنى تاريخ، فهو أرض مهاجرين و ليس مقيمين، كما يمر به النيل يمر الناس به، بتثبيت هذه الفرضية المهمة أن السودان هو بناء هش بالمع ......





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