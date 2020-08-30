اتفاقية إبراهيم والإمارات: خطاب الاستلاب من النخب إلى الدول - حاتم الجوهرى

2020/08/30 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى الاستلاب هو مرحلة جديدة من العلاقة مع الآخر يختلف عن التطبيع، ويقوم على الخضوع لروايته التاريخية الدينية، وسرديته السياسيةدشن الإعلان عن إبرام ما عرف بـ "اتفاقية إبراهيم" مرحلة جديدة من العلاقات العربية بالآخر الصهيوني، وفق مشروع "صفقة القرن" التي خرج بها ترامب منذ حملته الانتخابية الأولى، خصوصية خطاب الاستلاب الذي سُمح ليوسف زيدان أن يخرج به على الناس للمرة الأولى في نهاية 2015، أنه ......





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