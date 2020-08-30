واشنطن بوست: الإمارات تدعم مليشيات متطرفة تنتهك حقوق الإنسان

2020/08/30 | 08:24 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة حذر مدير برنامج الأسلحة والأمن في "مركز السياسة الدولية" ويليام دي هارتونغ من بيع أسلحة أمريكية للإمارات بسبب سلوكها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقال هارتونغ في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، إن الإمارات ورغم أنها سحبت معظم قواتها القتالية من اليمن، فإنها تظل عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية هناك والذي قتل …

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