رسميا.. أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

2020/08/30 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم أكثر من نصفها في الأميركيتين، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية (حتى الساعة 04,20 ت غ الأحد).

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