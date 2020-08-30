وزير الصحة يوجه بمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية في المراسيم العاشورائية

2020/08/30 | 08:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية في المراسيم العاشورائية.ودعا التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ، اصحاب المجالس والمواكب الحسينية الى مراعاة الاجراءات الوقائية ، بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن لحماية المعزين من انتقال العدوى فيما بينهم".وطالب التميمي الخطباء بالاستمرار بنهجهم التوعوي الصحي للوقاية من هذا الوباء، مشددا بالوقت نفسه على "كوادر الجيش الابيض بالاستمرار بتقديم افضل الخدمات الصحية للمصابين"./انتهى10

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