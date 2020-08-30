2020/08/30 | 08:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اعلنت جامعة الدول العربية :” ان الاجتماعات التحضيرية للدورة (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري الخميس المقبل برئاسة الكويت ، ستبدأ اليوم الاحد باجتماع للجنة الاجتماعية عبر تقنية الـ(فيديو كونفرانس).وقالت الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء ابو غزالة في بيان ان:” اللجنة الاجتماعية ستبحث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية: انطلاق اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الكويت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية: انطلاق اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).