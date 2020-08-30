وجها العرب في عالم اليوم - اسماعيل ساكر الرفاعي

2020/08/30 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_ساكر_الرفاعي اكثر شعوب الارض غراماً بالشكوى هي الشعوب العربية : العراقي يشكو من انتشار الفساد وتردي الأمن والخدمات ، والسوري يشكو من سقوط العملة وانهيار المدن التاريخية مع حرفها القديمة ، وتغول الساسة ، واستعبادهم للناس .



ومن الموضوعات نفسها يشكو اللبناني واليمني والليبي ، ويضيف اليها أهالي الجزيرة العربية وخلجانها : الشكوى من انحراف الانسان العربي عن خط الدين القويم وتردي اخلاقه ...



اول المبشرين بالشك ......





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