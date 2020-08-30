خبير اقتصادي: طرق بغداد الحلقية ستوفر فرص عمل للعاطلين وتقضي على الزحام في مداخل العاصمة

2020/08/30 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الطرق الحلقية الاربعة لبغداد والتي من المؤمل انجازها خلال السنوات المقبلة ستوفر فرص كبيرة للعاطلين من حيث انشاء محطات الوقود والاستراحة وبعض الباعة الجوالين، لافتا الى ان تلك الطرق السريعة ستقضي على الزحام المروري عند مداخل العاصمة.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الطرق الحلقية الاربعة المزمع انجازها في السنوات المقبلة، ستحيط العاصمة بغداد بشبكة طرق جديدة تخفف الزخم عن مداخل العاصمة، وتسهل وصول البضائع والسلع والخضروات الى جميع المناطق من دون تأخير، حيث انها ستخفف الزخم عن مداخل العاصمة”.

واضاف ان “تلك الطرق في حال انجازها فستظهر مناطق سكنية جديدة ذات افراز حديث، وخاصة في جانب الكرخ مناطق خلف الدورة وشهداء السيدية والتراث والرضوانية والشعلة، حيث ستنتعش هذه المناطق وستبدأ فيها حركة البناء بشكل متسارع وهو ماسيستقطب يد عاملة كبيرة ويخفف من البطالة”.

وبين ان “الكثير من محطات الوقود والاستراحة ستكون على الطرق الحلقية ستحتاج الى كوادر بشرية، اضافة الى الباعة الجوالين على جانبي الطرق، الامر الذي سيخفف من نسبة

البطالة في العاصمة، ويوسع مناطق بغداد ويبعد الزخم المروري عنها”.



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