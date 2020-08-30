قرار أميركي 'هام' بشأن استخدام عقار 'ريمديسيفير' في علاج كورونا

2020/08/30 | 08:43 - المصدر: NRT عربية

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عقار لعلاج كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 39 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت شركة "غيلياد" للأدوية، ان السلطات الأميركية باتت تسمح باستخدام دواء "ريمديسيفير" لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين تتطلب حالاتهم دخول المستشفى.

وذكرت الشركة في بيان لها أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية وسعت ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، بعد أن كان السماح باستخدامه يقتصر على الإصابات الشديدة بعدوى كورونا.

وقالت الشركة إن "الاستخدام الموسع في حالات الطوارئ استند إلى نتائج دراسة فيدرالية حديثة لمرضى تم إدخالهم المستشفيات بمستويات مختلفة من الخطورة."

وكانت شركة "غيلياد" قد نشرت دراسة أخرى قبل أسبوع حول فعالية استخدام الدواء لمرضى كورونا.

ووجدت الدراسة أنه من بين المرضى الذين أدخلوا المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا كان من المرجح أن تتحسن حالة من تلقوا "ريمديسيفير" بدورة علاجية مدتها خمسة أيام بنحو 65 بالمئة أكثر من المرضى الذين تلقوا رعاية عادية.

وتبين سابقا أن "ريمديسيفير" قادر على تقصير مدة العلاج بنحو أربعة أيام لمن دخلوا المستشفى ويعانون أعراضا شديدة من الوباء، مقارنة مع الذين يتلقون الرعاية العادية

يذكر ان الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، قد تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء، في العاشر من آب الجاري، للحصول على موافقة رسمية لاستخدام "ريمديسيفير"، وبيعه تحت الاسم التجاري "فيكلوري".

ر.إ

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