مسجدي: إيران تعمل على بناء أكبر محطة كهرباء عراقية في البصرة

2020/08/30 | 08:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق ايرج مسجدي على أن إيران لا تنوي التدخل ابدا في الشؤون الداخلية للعراق، مشددا على أن طهران تعترف بالمصالح الوطنية للعراق أفضل من أي جهة اخرى، فيما لفت الى أن إيران تعمل على بناء أكبر محطة كهرباء عراقية في محافظة البصرة.وقال مسجدي في مقابلة مع …

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