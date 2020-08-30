وكالة : بايدن يؤكد أنه مع حل الدولتين ويرفض ضم أراض فلسطينية

2020/08/30 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ، عن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تأكيده أنه مع حل الدولتين، ورفضه نوايا إسرائيل ضم أراض فلسطينية.وقالت الوكالة الفلسطينية إن بايدن تعهد في وثيقة أصدرها يوم امس السبت باستئناف العلاقات الدبلوماسية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وإعادة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.وكان موقع The […]

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